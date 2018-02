Newyorške borze le malo pod rekordi

New York, 26. februarja - Newyorške borze so po pozitivnem petkovem trgovanju tudi današnje zaključile z glavnimi indeksi v zelenem, le okoli tri odstotke pod rekordno ravnjo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na izid na borzah vplivali predvsem dobički v tehnoloških podjetjih, močno so se zvišale tudi delnice industrijskih gigantov 3M in Boeinga.