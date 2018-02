Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o nizkih temperaturah in o močni burji v Sloveniji, zaradi katerih so nastale težave v prometu in koprskem pristanišču, o tem, da danes mineva 26 let, odkar so tedanje slovenske oblasti iz državnega registra izbrisale več kot 25.000 ljudi ter o igralskih vlogah Sebastjana Cavazze.