Obrat MDK v Ljubljani tudi po inšpekcijskem pregledu ostaja zaprt

Ljubljana, 26. februarja - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes pregledala obrat Mesnin dežele Kranjske (MDK) v Ljubljani, ki so ga januarja zaprli zaradi več nepravilnosti. Obrat tudi po pregledu ostaja zaprt. "Ob pregledu so ugotovili, da nekaj dokumentacije še ni urejene in na obratih ostaja nekaj pomanjkljivosti," so sporočili iz družbe.