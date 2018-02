Močno deževje v Iraku odkrilo 75 antičnih artefaktov

Mosul, 26. februarja - Močno deževje je na arheološkem najdišču Borsipa v iraški provinci Babilon razkrilo 75 artefaktov, so v nedeljo sporočile lokalne oblasti. Med njimi je lončevina iz terakote, kovanci in drugi kovinski izdelki iz časa Partskega cesarstva, ki je obstajalo od tretjega stoletja pred našim štetjem do tretjega stoletja našega štetja.