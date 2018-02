Evropske borze višje; nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 26. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se danes zvišali, cene nafte so se dvignile, okrepil se je tudi evro. Med vlagatelje se je preselilo pozitivno vzdušje, ki je že v petek vladalo na newyorških borzah. Indeksi počasi brišejo izgube, ki so jih ustvarili ob negotovem začetku februarja, ko so precej zdrsnili.