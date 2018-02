Novi Sonyjevi telefoni ponujajo celostno zabavo

Barcelona, 26. februarja - Japonski Sony je v okviru sejma Mobile World Congress (MWC) v Barceloni predstavil nova modela svojih mobilnih telefonov Xperia najvišjega razreda. Kot pravijo v podjetju, prinašata najbolj celostno zabavo do sedaj, saj se ponašata z vrhunsko kamero in uporabo najnovejših dognanj na področju zaslona in zvoka.