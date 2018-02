Pleše bo Bahrajn kmalu zamenjal za Slovenijo, glavni cilj sezone spet Havaji

Ljubljana, 26. februarja - David Pleše je že nekaj let gonilna sila slovenskega dolgega triatlona in prvi Slovenec z zmago na tekmah serije ironman med profesionalci. Redno se uvršča na svetovno prvenstvo, ki ga vsako leto gostijo Havaji, to pa je tudi glavni cilj letošnje sezone. Trenutno se še pripravlja v Bahrajnu, ki pa ga bo kmalu spet zamenjal za Slovenijo.