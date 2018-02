Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 26. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji še naprej dobre volje, potem ko ko je predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell v petek pregnal bojazni, da bi banka pospešila dinamiko višanja obrestnih mer.