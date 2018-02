Na gledališkem inštitutu danes pogovor o njihovi zvočni in video zbirki

Ljubljana, 27. februarja - Na Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) bo drevi potekal dogodek, ki so ga naslovili Umetniška/igralska beseda in prakse njenega arhiviranja. Primož Jesenko bo predstavil zvočno in video zbirko inštituta. Ob predstavitvi raritet iz zbirke bo beseda tekla o pomenu arhiviranja, pridobivanju gradiva in premenah, ki jih je doživljala zbirka.