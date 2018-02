V Španskih borcih bodo hodili ponoči, prevzeti od ognja

Ljubljana, 27. februarja - V Centru kulture Španski borci bo nocoj ob 20. uri gostovala plesna predstava kontroverznega italijanskega koreografa Roberta Castella z naslovom In girum imus nocte (et consumimur igni). V prevodu to pomeni Hodimo ponoči, prevzeti od ognja. V črno-belem okolju in ob hipnotičnih zvokih se predstava podaja na potovanje skozi svetlobo in temo.