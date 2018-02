Tedenska napoved - rekreacija od 27. 2. do 5. 3.

IZBRANI DOGODKI

Šola za turne kolesarje

Šola je primerna tako za začetnike, kot za tiste, ki želite izpopolniti pridobljeno znanje. Poudarek bo na vsebini, ki je uporabna v praksi: oprema, vzdrževanje in popravilo kolesa doma in na terenu, prehrana, orientacija, ohranjanje in varstvo narave ter etika turnega kolesarja, prva pomoč ... Začetek bo v petek, šola pa bo potekala ob petkih zvečer v prostorih Planinskega društva Kranj, Koroška cesta 27. Informacije: www.tkokranj.si

Vikend varne hoje v gorah

Planinsko društvo Nova Gorica vabi na vikend varne hoje, ki bo potekal na Krnskih jezerih od petka popoldne do nedelje. Prvi dan je predviden prikaz spoznavanja opreme in priprava za zimske ture. V soboto bodo potekale delavnice v okolici koče in predavanje v koči. V nedeljo bo tura in povratek v Lepeno. Udeležijo se lahko kandidati za pohodnike in turne smučarje. Vodili bodo Igor Kleč, Tomaž Barbič, Stanislav Jablanšček, Jože Sedevčič. Podroben opis je na sedežu društva in spletni strani. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

25. pohod po Jurčičevi poti

Start bo v soboto med 7. in 10. uro v Višnji Gori, petnajst kilometrov dolga, razgibana, a nikakor zahtevna pot, imenovana po našem prvem romanopiscu Josipu Jurčiču, pa vodi mimo Starega gradu grofov Višnjegorskih, čez Polževo mimo čudovite cerkvice Sv. Duha, od tam do Muljave pa ves čas navzdol mimo prizorišč Jurčičevih literarnih stvaritev. Ob poti bodo na voljo tudi domače dobrote za pokušino ali nakup. Po treh urah hoje bosta na Muljavi na ogled Jurčičeva rojstna hiša in zaključni kulturni dogodek s Krjavljem, poskrbljeno pa bo za dobro okrepčilo in lokalno ponudbo na stojnicah. Kdor pa si bo pot podaljšal za nekaj kilometrov do Krke, si bo tam z jamarji ogledal Krško jamo. Informacije: www.prijetnodomace.si/pohod-po-jurcicevi-poti/

KOLEDAR

TOREK, 27. februarja

STAHOVICA - Šola smučanja na Veliki planini; alpsko smučanje. Informacije: www.velikaplanina.si/index.php?t=news&id=3851&l=sl

SREDA, 28. februarja

IVANČNA GORICA - Pohod po Ankini poti; pohodništvo. Informacije: Jožica Blatnik, 041 780 333, blajozi@gmail.com

ČETRTEK, 1. marca

LJUBLJANA - S kolesom po vrhovih okrog Ljubljane (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Kolesarjenje okoli Ljubljane (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

MEDVODE - 19. akcija 60 vzponov na Katarino (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.kkmedvode.com

ŠKOFJA LOKA - Kamnek-Tržič; pohodništvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 2. marca

KRANJ - Šola za turne kolesarje; turno kolesarstvo. Informacije: www.tkokranj.si

KRANJSKA GORA - Kralj veleslaloma - 3. Grubin memorial; alpsko smučanje. Informacije: www.skischool-kekec.si/sola-smucanja/2-grubin-memorial/

MARIBOR - Začetni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

NOVA GORICA - Vikend varne hoje v gorah; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

CIRKULANE - Nočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SOBOTA, 3. marca

LJUBLJANA - Ivanjščica (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

LJUBLJANA - Skoki na Vogarju; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Lučki Dedec (2023 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo v veleslalomu; alpsko smučanje. Informacije: www.sztrzic.si

TRŽIČ - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BEGUNJE NA GORENJSKEM - Zimski trojček Draga; lokostrelstvo.

BREŽICE - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

HOČE - Turni smuk; turno smučanje. Informacije: www.pdskalca.si/

JESENICE - Pohod po Jurčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOPER - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

KRANJ - Šmarjetna gora - Sv. Jošt - Špičasti hrib - Sv. Mohor; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRANJSKA GORA - 5. Mengo pokal v veleslalomu - 3. tekma; alpsko smučanje.

KRŠKO - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

MARIBOR - Greim (Avt, 2474 m); turno smučanje. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Gora Oljka (703 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MENGEŠ - Osolnik (858 m); pohodništvo. Informacije: Gašper Mahnič, gasper.mahnic@gmail.com; http://pd-menges.si

METLIKA - Pohod za žene in dekleta; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Nočni pohod na Jernej; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Pugled (645 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POKLJUKA - SLOvenSKI maratoni 2018: 28. pokljuški maraton AS; tek na smučeh. Informacije: www.biathlon-pokljuka.com

PTUJ - Kriška gora (1471 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Grosser Speikkofel (Avt, 2270 m); turno smučanje. Informacije: www.pdradovljica.si

RADOVLJICA - Grosser Speikkofel (Avt, 2270 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠENTJUR - Savinjska pot; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - 22. zimski rekreacijski pohod Čez Blegoš na Lubnik; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - Steklasova pohodna pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VIŠNJA GORA - 25. pohod po Jurčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.prijetnodomace.si/pohod-po-jurcicevi-poti/

ŽALEC - 1. Branetov Super kros; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu

LJUBELJ - Zelenica ski raid - turnosmučarsko tekmovanje; turno smučanje. Informacije: www.zelenicaskiraid.eu

NEDELJA, 4. marca

LJUBLJANA - Dragonja - Krkavški kamen - Sveti Duh; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Toško čelo (590 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Arihova peč (Avt, 1000 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Poldijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

COL - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

DOBROVO - Križna gora (1162 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

KOČEVJE - Zimska liga MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOPER - Brinica (Ita, 1636 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

MARIBOR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

POLHOV GRADEC - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SLOVENJ GRADEC - Arihova peč (Avt, 1000 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Jurčičeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠOŠTANJ - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Lanževica (2003 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - Arihova peč (Avt, 1000 m); pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Rinka - 10,2 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

LJUBELJ - Zelenica ski raid - turnosmučarsko tekmovanje; turno smučanje. Informacije: www.zelenicaskiraid.eu

HORJUL - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 5. marca

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

