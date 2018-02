V 89. letu umrl akademik Veljko Rus

Ljubljana, 26. februarja - V 89. letu je umrl akademik Veljko Rus, so za STA potrdili na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU). Sociolog, redni in zaslužni profesor v pokoju na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je za delo Človek, delo in strukture prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Deloval je tudi kot urednik Revije 57 in Perspektiv.