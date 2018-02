V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

Novo mesto, 26. februarja - Novomeška občina in Društvo upokojencev Novo mesto sta danes podpisala pogodbo za poseben prevoz starejših občanov in invalide na celotnem občinskem območju. Prevoze, s katerimi bodo začeli v ponedeljek, 5. marca, bodo izvajali s sodelovanjem zavoda Zlata mreža, novomeška občina bo zanje in najem električnega vozila letno odštela 5000 evrov.