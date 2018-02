EU z novimi programi za zaščito in vračanje afriških migrantov

Bruselj, 26. februarja - EU je sprejela tri nove programe za zaščito migrantov ter podporo njihovemu vračanju in ponovnemu vključevanju v Afriki v vrednosti dobrih 150 milijonov evrov. Novi programi iz skrbniškega sklada EU za Afriko bodo podpirali ukrepe EU za zaščito in reševanje življenj ter odpravo glavnih vzrokov migracij v Libiji, Etiopiji in ob sredozemski poti.