Levica za zakonsko omejitev višine najemnin

Ljubljana, 26. februarja - Levica je pripravila predlog novele stanovanjskega zakona, ki bi občinam omogočil omejevanje "nevzdržne rasti" stanovanjskih najemnin. Kot so sporočili, je predlog posledica "zgrešenih stanovanjskih politik" in preskromne ponudbe neprofitnih stanovanj, zaradi česar osebe z nižjimi prihodki težko pridejo do primernega stanovanja.