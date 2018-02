Država od nekdanjega direktorja Apeka Simoniča terja domnevno nezakonito premoženje

Ljubljana, 26. februarja - Država od nekdanjega direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek) Tomaža Simoniča terja za okoli 175.000 evrov domnevno nezakonito pridobljenega premoženja. Na današnjem naroku so njegovi sorodniki in družinski prijatelj pojasnjevali, da gre za premoženje, ki ga je celotna družina privarčevala v družinski blagajni.