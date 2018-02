V Rimu sneži prvič po šestih letih, šole zaprte

Rim, 26. februarja - Italijanska prestolnica Rim se je danes zbudila pod snežno odejo. Po podatkih meteorološke službe 3bmeteo je doslej v središču mesta zapadlo med pet in deset centimetrov snega. Grozi tudi poledica, zato bodo šole tam danes in v torek zaprte. Od drugod po Italiji poročajo o hudem mrazu in vetru.