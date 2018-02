Corbyn si po brexitu želi carinske unije med Otokom in EU

London, 26. februarja - Vodja britanskih laburistov Jeremy Corbyn je danes predstavil svojo težko pričakovano vizijo brexita in pri tem pozval k vzpostavitvi nove "celovite carinske unije" med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Gre za pomemben političen premik, ki bi lahko celo vlado premierke Therese May prisilil v spremembo smeri, ocenjujejo poznavalci.