Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

Ljubljana, 26. februarja - Prihodki in odhodki pokojninskega zavoda so bili lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov, kar je realno za 0,2 odstotka več kot leto prej, izhaja iz poročila zavoda za lani, ki ga je danes sprejel svet zavoda. Delež prispevkov za socialno varnost in drugih davkov je bil lani najvišji po letu 1996.