Na Nizozemskem nov izbruh ptičje gripe

Haag, 26. februarja - Na eni od kmetij v nizozemskem mestu Oldekerk so morali zaradi novega izbruha ptičje gripe uničiti 36.000 glav perutnine, so sporočili iz tamkajšnjega kmetijskega ministrstva. Da bi preprečili širitev virusa, je ministrstvo izdalo takojšnjo prepoved prevoza perutnine, jajc, mesa in gnoja v radiju desetih kilometrov od kmetije na severu države.