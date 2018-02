Zaradi posedovanja droge priprli 38-letnika iz Ljubljane

Ljubljana, 26. februarja - Zaradi suma, da poseduje drogo z namenom nadaljnje preprodaje, so ljubljanski policisti minuli četrtek opravili hišno preiskavi pri 38-letniku iz Ljubljane. Na dveh naslovih na območju prestolnice so našli drogo in pripomočke za njeno pakiranje. Moškega so v soboto privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.