Inšpekcija pregleduje obrat MDK

Ljubljana, 26. februarja - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pregleduje obrat MDK v Ljubljani, ki so ga konec januarja zaprli, so za STA potrdili na upravi za varno hrano in MDK. Obrat je začasno zaprt zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov.