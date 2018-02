V NUK posvet o slikanici in njeni vlogi v slovenski kulturni dediščini

Ljubljana, 26. februarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bo ob razstavi ob 100-letnici prve slovenske slikanice Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah danes potekal posvet Slikanica - včeraj, danes, jutri. Udeleženci se bodo sprehodili po stoletni poti slikanice, se ozrli v preteklost in prihodnost in premislili o njeni vloga v slovenski kulturni dediščini.