Za najboljše slovenske strelce ni počitka

Ljubljana, 26. februarja - Za najboljše slovenske strelce in strelke ni počitka, le nekaj dni po nastopu na evropskem prvenstvu v madžarskem Györu je pred njimi letošnja uvodna tekma za svetovni pokal. Med 2. in 10. marcem bodo v mehiški Guadalajari nastopili Živa Dvoršak, Rajmond Debevec, Robi Markoja in Kevin Venta.