Skupnost socialnih zavodov poziva Cerarja k zagotovitvi sredstev za domove za starejše

Ljubljana, 26. februarja - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so premierja Mira Cerarja pozvali, naj zagotovi sredstva za rast stroškov dela v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih. Zaradi prenizke cene zdravstvenih storitev so namreč uporabniki primorani plačevati za storitve, ki jim sicer pripadajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so zapisali.