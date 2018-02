Schwartzman zmagovalec Rio de Janeira

Rio de Janeiro, 26. februarja - Argentinec Diego Schwartzman je prišel do največje lovorike v karieri, potem ko je osvojil teniški turnir ATP v Rio de Janeiru z nagradnim skladom skoraj 1,7 milijona dolarjev. Šesti nosilec je v finalu s 6:2 in 6:3 premagal Španca Fernanda Verdasca in osvojil svoj drugi turnir v karieri po Istanbulu 2016.