Zaradi vojaškega usposabljanja na slovenskih cestah več vojaških vozil

Ljubljana, 26. februarja - Za potrebe vojaškega usposabljanja Beli žrebec bodo od danes pa do 16. marca izvedeni premiki vojaških vozil Slovenske vojske in Oboroženih sil Združenih držav Amerike. Zato bo mogoče na cestah opaziti manjše kolone vojaških vozil, ki sicer ne bodo ovirale pretočnosti prometa, so sporočili z ministrstva za obrambo.