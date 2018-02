Na letališču v Phuketu zaradi nujnih del preložili več kot 100 poletov

Bangkok, 26. februarja - Na mednarodnem letališču v tajskem Phuketu so morali zaradi nujnih popravil razpokane letališke steze preložiti 134 poletov. Kot so sporočili z letališča, so se razpoke pojavile v nedeljo zvečer, zato so se odločili, da bodo stezo zaprli danes in v torek v jutranjih urah.