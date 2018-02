Reporter: Ko je vsak lahko vse (26. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Od Drnovška do Serpentinška. Obdobje, dolgo 30 let. Ob deseti obletnici smrti Janeza Drnovška se velja spomniti, da je bil prav on prvi "novi obraz" v politiki. Poskusni zajec partije, eksperiment, ki se je v nadaljnjih treh dekadah nekajkrat ponovil. Da je rdeča oligarhija preživela tranzicijo, piše v Reporterju Silvester Šurla.