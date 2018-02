Dnevnik: Hura, olimpijade je konec! (26. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Končane so zimske olimpijske igre 2018. Te olimpijade skrajšujejo življenja. Na voljo so takšni in drugačni argumenti, a zimske olimpijske igre so od poletnih boljše vsaj po enem kriteriju. Ko mine poletna olimpijada, prideta jesen in zima, medtem ko konec zimske olimpijade napoveduje pomlad, piše v Dnevniku Borut Mehle.