San Antonio v gosteh presenetil Cleveland

Cleveland, 26. februarja - Košarkarji San Antonio Spurs so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Clevelandu in pripravili presenečenje ter s 110:94 premagali lanske finaliste NBA, Cavaliers. Junak večera je bil LaMarcus Aldridge, ki je končal pri 27 točkah, Danny Green pa je k zmagi v gosteh dodal 22 točk in pomagal ostrogam do prve zmage po treh zaporednih porazih.