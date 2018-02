Pet ranjenih v napadu na protifašistični center v Pireju

Atene, 26. februarja - Skupina osmih napadalcev je v nedeljo napadla protifašistični center v grškem pristaniškem mestu Pirej ter ranila pet ljudi. Dva poškodovanca so morali prepeljati na zdravljenje v bolnišnico. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so bili napadalci, oboroženi z jeklenimi palicami in baklami, verjetno pripadniki skrajne desnice.