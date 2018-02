Olimpijsko srebro Jakova Faka v Sloveniji: Zdaj je kolajna na svojem mestu

Brnik, 26. februarja - Jakov Fak se je z zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu v nedeljo pozno zvečer vrnil v Slovenijo s srebrno kolajno okoli vratu. Po 24 urni odisejadi potovanja iz Južne Koreje so se slovenski biatlonci vrnili domov utrujeni in neprespani, a veseli, da so v domovino lahko s seboj prinesli najbolj dragoceni tovor.