Beljak, 25. februarja - V avstrijskem Beljaku so v soboto in danes potekale tekme pokala Fis v smučarskih skokih. Med dekleti sta Nika Križnar in Ema Klinec dvakrat poskrbeli za prepričljivo dvojno zmago, na zmagovalni oder sta skočila še Špela Rogelj in Andraž Pograjc.