London, 25. februarja - Nogometaši Manchester Cityja so zmagovalci angleškega ligaškega pokala. V finalu na Wembleyju so s 3:0 (1:0) premagali Arsenal. Gole za za vodilno ekipo angleške premier lige so dosegli Sergio Aguero, Vincent Kompany in David Silva. Gre za prvo Cityjevo lovoriko, odkar ekipo vodi trener Pep Guardiola.