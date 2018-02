TVS: Neznanci oskrunili spomenik na Kongresnem trgu

Ljubljana, 25. februarja - Neznanci so ponoči oskrunili spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so dopoldne prejeli prijavo o napisu na spomeniku. Kaj je na njem pisalo, pa ni znano, saj so napis že zjutraj odstranili, je poročala TV Slovenija.