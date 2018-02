Bela hiša v pripravljenosti Pjongjanga na pogovore vidi morebitne prve korake

Washington, 25. februarja - Pripravljenost Severne Koreje na pogovore z ZDA bi lahko predstavljala "prve korake" v smeri jedrske razorožitve, je v izjavi sporočila Bela hiša. Dokler to ne bo jasno, pa morata ZDA in svet vztrajati pri stališču, da sta severnokorejska jedrski in raketni program "slepa ulica", povzema nemška tiskovna agencija dpa.