Taekwondojista Pantar in Petrušičeva druga v Mariboru

Maribor, 25. februarja - Mariborska dvorana Tabor ta konec tedna gosti mednarodni turnir G-1 v olimpijskem taekwondoju WTF, ki šteje za točke svetovnega pokala. Članske borbe so bile na sporedu že v soboto, danes so na vrst mladinske. V soboto sta Jure Pantar in Ana Petrušič osvojila drugi mesti, Ivan Trajković in Dunja Lemajič pa sta bila tretja.