V Iraku zaradi članstva v IS na smrt obsodili 15 Turkinj

Bagdad, 25. februarja - V Iraku so danes zaradi članstva v skrajni sunitski skupini Islamska država (IS) 15 Turkinj obsodili na smrt, še eno pa na dosmrtni zapor, je dejal uslužbenec sodišča. Vse so obtožbe priznale, besede uslužbenca sodišča navaja francoska tiskovna agencija AFP.