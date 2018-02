V Franciji letos preprečili dva teroristična napada

Pariz, 25. februarja - Francoske oblasti so od začetka januarja preprečile dva načrtovana teroristična napada. Pri enem je šlo za napad na velik športni objekt, kjer bi bili tarča mladi, pri drugem pa na vojsko, je danes povedal francoski notranji minister Gerard Collomb. Aretirali so več ljudi, ki so zdaj v priporu, je dodal minister.