Nov poraz Kopitarjevih kraljev

Los Angeles, 25. februarja - Hokejisti Los Angelesa so davi v severnoameriški hokejski ligi NHL izgubili proti Edmontonu s 3:4 in ostajajo na 10. mestu zahodne konference. Kopitar je v svojo strelsko statistiko dodal novo podajo, ko je v 48. minuti pomagal Tobiasu Riederju do gola za znižanje zaostanka na 2:3.