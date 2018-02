Miami, 25. februarja - Nemec Peter Gojowczyk in Američan Frances Tiafoe sta finalista teniškega turnirja serije ATP v Delray Beachu. Najprej je Nemec v polfinalu premagal Američana Steva Johnsona s 7:6 (3) in 6:3, Tiafoe pa je bil s 7:5 in 6:4 boljši od Kanadčana Denisa Shapovalova.