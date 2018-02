Verdasco in Schwartzman finalista Ria

Rio de Janeiro, 25. februarja - Španec Fernando Verdasco in Argentinec Diego Schwartzman sta finalista teniškega turnirja ATP v Rio de Janeriu z nagradnim skladom skoraj 1,7 milijona dolarjev. Španec je gladko s 6:1 in 7:5 premagal Italijana Fabia Fogninija, Schwartzman pa Čilenca Nicolasa Jarryja s 7:5 in 6:2.