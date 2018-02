Slovaško-belgijski finale na Madžarskem

Budimpešta, 24. februarja - V finalu teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 226.750 dolarjev bosta igrali Slovakinja Dominika Cibulkova in Belgijka Alison Van Uytvanck. Prvopostavljena Cibulkova je v polfinalu premagala Nemko Mono Barthel s 6:3 in 6:2, Van Uytvanckova pa Slovakinjo Viktorio Kuzmovo s 6:4 in 6:2.