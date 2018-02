V Egiptu odkrili 2500 let staro nekropolo

Kairo, 27. februarja - Arheologi so v bližini mesta Minja južno od egiptovske prestolnice Kairo odkrili starodavno nekropolo. Ekipa je na območju obsežnega, več kot 2500 let starega pokopališča, našla zlato masko, približno 40 sarkofagov iz apnenca, okoli 1000 skulptur, lončeno, nakit in druge predmete.