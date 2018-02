V Italiji proti fašizmu in priseljevanju protestiralo več deset tisoč ljudi

Rim, 24. februarja - V Italiji se je danes teden dni pred parlamentarnimi volitvami na protestih zbralo več deset tisoč ljudi. V Rimu so potekali protesti proti rasizmu in neofašizmu, ki jih je med drugim organizirala vladajoča Demokratska stranka. Do tujcev sovražna desna Liga pa je v Milanu organizirala proteste proti nezakonitemu priseljevanju.