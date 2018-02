Siggaardova najboljša na ženski različici Omloop Het Niewsblad, Pintarjeva 21.

Gent, 24. februarja - Še pred koncem moške kolesarske dirke Omloop Het Nieuwsblad v Belgiji so do cilja prišle ženske. Enodnevna dirka kolesark sicer ni v koledarju svetovne serije, temveč ima oznako prve kategorije, zmage pa se je na koncu veselila Danka Christina Siggaard. Najboljša Slovenka in članica BTC City Ljubljane je bila Urša Pintar na 21. mestu.