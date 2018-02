Politični vrh se pridružuje čestitkam Koširju za olimpijski bron

Pyeongchang/Ljubljana, 24. februarja - Čestitke deskarju Žanu Koširju, ki je v jutranjih urah po slovenskem času v paralelnem veleslalomu na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu osvojil bron, so že izrazili tudi v političnih krogih. Med prvimi so se na Twitterju oglasili predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar in ministrica, pristojna za šport, Maja Makovec Brenčič.