30 točk Dragića premalo za zmago

New Orleans, 24. februarja - Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA gostovali v New Orleansu in po podaljšku izgubili s 124:123. Pomagala ni niti neverjetna igra 31-letnega Ljubljančana Gorana Dragića, ki je za ekipo s Floride dosegel 30 točk, devet skokov in osem podaj. Anthony Davis je v dresu New Orleansa dosegel kar 45 točk in 17 skokov.