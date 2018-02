Dober petek poskrbel za tedensko rast borznih indeksov na Wall Streetu

New York, 24. februarja - Newyorški borzni indeksi so minuli, skrajšani trgovalni teden padali vse do konca tedna, ko je med vlagatelji spet zavel optimizem, da centralna banka Federal Reserve ne bo hitela z zviševanjem obrestnih mer, donosi na obveznice pa so se znižali že drugi dan zapored in pritisk na delnice se je sprostil.